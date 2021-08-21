Bé gái 5 tuổi thể hiện kỹ năng trượt ván cực ngầu khiến dân tình lác mắt, tự tin thách thức các 'dân chơi' thứ thiệt

Bé gái 5 tuổi đã trở nên nổi tiếng trên MXH nhờ kỹ năng trượt ván ấn tượng của mình. Những kỹ năng cô bé thể hiện trong bộ môn này có độ khó cao, thậm chí đến người lớn chơi lâu năm cũng phải tập luyện rất nhiều mới có thể làm được.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/be-gai-5-tuoi-the-hien-ky-nang-truot-van-cuc-ngau-khien-dan-tinh-lac-mat-tu-tin-thach-thuc-cac-dan-choi-thu-thiet-419493.html