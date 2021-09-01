Bé gái 5 tuổi HOẢNG HỐT TỘT ĐỘ khi bị rắn cắn vào mặt tại sở thú an toàn nguyên nhân thật sự mới gây sốc

Bé gái 5 tuổi được bố mẹ cho đến Công viên Butterflies - một sở thú an toàn ở Nga. Bé gái đã chơi với nhiều loài động vật, trong đó có một con rắn và bị nó cắn vào má. Theo lý giải của nhân viên sở thú, rắn có thể bị thu hút bởi mùi gà bé gái vừa ăn trước đó.
Đời Sống 15:59 01/09/2021

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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