Bầy sư tử quyết chiến với linh cẩu để giành xác trâu rừng, sức mạnh của 'chúa tể rừng xanh' đã giúp đồng bọn có một bữa no nê

Nhờ vào việc sở hữu sức mạnh và kích thước vượt trội, bầy sư tử đã không mất quá nhiều thời gian để đánh đuổi đàn linh cẩu, cướp xác trâu rừng. Thế là chúng đã có một bữa tiệc 'siêu to khổng lồ' và được no căng bụng sau những ngày không được ăn.

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