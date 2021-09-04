Bầy sư tử bao vây trâu rừng tưởng được món mồi ngon, bất ngờ 'tháo chạy' vì sợ mất mặt khi trâu rừng 'hú' 500 anh em tới giải cứu

Một con trâu rừng bị đàn sư tử vây hãm tấn công trong chuyến đi săn của những kẻ săn mồi. Một mình con trâu chống lại những đòn tấn công liên tiếp của sư tử từ mọi phía khác nhau.Trong khi đàn sư tử đang cố gắng để hạ gục con mồi càng nhanh càng tốt thì những tiếng kêu cầu cứu của trâu rừng đã thu hút đồng loại của nó tới giải cứu.
Đời Sống 05:10 04/09/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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