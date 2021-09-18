Bầy chó hoang đua nhau 'hạ sát' trâu rừng khổng lồ, liệu phép màu nào sẽ xảy ra với trâu rừng?

Trong lúc đang dẫn khách tham quan Vườn quốc gia Lower Zambezi, Zambia, hướng dẫn viên Mark Nicholson đã ghi lại được một khoảnh khắc cực hiếm trong thế giới động vật hoang dã. Đó chính là cảnh tượng bầy chó hoang hạ sát trâu rừng khổng lồ. Liệu kết có phép màu nào xảy ra với trâu rừng?
Đời Sống 15:00 18/09/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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