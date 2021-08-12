Bầu trời Hy Lạp đỏ rực như ở "Sao Hỏa" , người dân phải nhanh chóng sơ tán đến nơi khác an toàn

Ngọn lửa bùng phát dữ dội khi người dân địa phương sơ tán trên một con tàu ở hồ Evia. Đám cháy lớn những ngày qua khiến bầu trời chuyển màu đỏ rực. Cháy ở Hy Lạp hiện đang diễn biến phức tạp và người dân đang hoang mang không biết khi nào đám cháy mới có thể kết thúc.
Đời Sống 14:15 12/08/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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