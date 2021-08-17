Bắt quả tang người đàn ông lớn tuổi ra đường mùa giãn cách, chiến sĩ công an có cách hành xử bất ngờ

Một chiến sĩ công an bắt gặp một người đàn ông lớn tuổi đi xe đạp ngoài đường lúc giãn cách xã hội nhưng không có lý do chính đáng. Thay gì xử phạt tại chỗ, anh này chỉ dùng camera quay lại rồi nhắc nhở nếu hôm sau còn bắt gặp sẽ phạt ngay. Hành động của anh nhận về nhiều lời khen từ cộng đồng mạng.
Đời Sống 12:08 17/08/2021

Phương Chang (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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