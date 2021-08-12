Bắt quả tang chồng chở gái lạ trên phố, vợ có màn ĐÁNH GHEN có 1-0-2 khiến dân tình đồng loạt lên tiếng bênh vực

Sự việc xảy ra vào tối ngày 3/8, tại thành phố Huệ Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Khi đang đi giao thức ăn, người phụ nữ phát hiện chồng đi với nhân tình. Cô liền phóng xe đuổi theo rồi dựng xe chắn ngang đầu ô tô của chồng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bat-qua-tang-chong-cho-gai-la-tren-pho-vo-co-man-danh-ghen-co-1-0-2-khien-dan-tinh-dong-loat-len-tieng-benh-vuc-417483.html