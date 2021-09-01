Bất ngờ ‘PHI THÂN’ sang đường con trâu tung thẳng vào ô tô 7 chỗ khiến xe hư hỏng nặng, nhìn sang THỦ PHẠM vừa buồn cười vừa thương
Một chiếc ô tô 7 chỗ đang lưu thông trên tuyến đường Thái Nguyên - Bắc Kạn với tốc độ 80km/h. Một con trâu chạy ngang qua đường xảy ra va chạm khiến ôtô hư hỏng, trâu văng xa 5m.
https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bat-ngo-phi-than-sang-duong-con-trau-tung-thang-vao-o-to-7-cho-khien-xe-hu-hong-nang-nhin-sang-thu-pham-vua-buon-cuoi-vua-thuong-421702.html