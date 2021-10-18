Bất ngờ lao như tên bắn xuống nước, đại bàng tóm được con mồi ngon nhưng nhưng lại không thể cất cánh bay lên vì lý do khiến ai cũng giật mình

Một con đại bàng đuôi trắng lao xuống nước săn mồi nhưng không thể cất cánh bay lên. Nó dang rộng hai cánh để không bị chìm và dùng hai cánh để bơi vào bờ. Dưới bộ móng vuốt của con chim là một con cá 'siêu khủng'.
Đời Sống 08:02 18/10/2021

Bích Thu (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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