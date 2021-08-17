Bắt được 'hung thần biển cả', 4 người đàn ông có hành động khiến 'cõi mạng' phẫn nộ

4 người đàn ông bắt được 1 con cá mập hổ cáp ở bang Florida. Một người trong số họ đã dùng tay kéo đầu con cá về phía sau, để lộ hàm răng sắc nhọn trong khi một người khác thì ném một lon bia cho mắc vào đấy rồi nhặt lên và uống đầy phấn khích. Đoạn clip sau khi đăng tải đã khiến nhiều người phẫn nộ, thậm chí cho rằng nhóm này đang vi phạm pháp luật.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bat-duoc-hung-than-bien-ca-4-nguoi-dan-ong-co-hanh-dong-khien-coi-mang-phan-no-418606.html