Bảo tàng đá trưng bày hơn 10.000 gương mặt 'độc nhất vô nhị' của người nổi tiếng từ Elvis Presly đến Donald Trump

Kế nghiệp cha, bà Yoshiko tiếp tục sưu tập và điều hành bảo tàng trưng bày hơn 10.000 viên đá có gương mặt của người nổi tiếng, từ Elvis Presley đến Donald Trump. Mỗi một vị khách du lịch đến đây tham quan đều bất ngờ với muôn vẻ mặt của bảo tàng đá này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bao-tang-da-trung-bay-hon-10000-guong-mat-doc-nhat-vo-nhi-cua-nguoi-noi-tieng-tu-elvis-presly-den-donald-trump-422050.html