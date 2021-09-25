Báo sư tử đang bị mắc kẹt trong bẫy bỗng có một người đàn ông xuất hiện cầm cây gậy thòng lọng đi tới, kết cục bất ngờ ngay phút chót

Ngay sau đó một người đàn ông bước đến với một chiếc gậy khớp mõm heo và cố gắng thòng sợi dây thòng lọng qua đầu con báo này. Thấy vậy, con báo liền tỏ ra vô cùng hung dữ nhưng càng giẫy giụa thì nó lại càng bị đau đớn.
Đời Sống 07:30 25/09/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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