Báo hoa mai kỳ công đuổi bắt linh dương, không ngờ lại bị linh cẩu lao vào 'hất tay trên', báo hoa mai sẽ làm gì để giành lại con mồi?

Một nhóm du khách chứng kiến cảnh báo hoa mai rình mồi đằng sau một cây lớn, nhảy ra vồ trúng linh dương. Con báo hoa mai có màn đi săn thành công, nhưng chưa kịp đánh chén con mồi thì bị linh cẩu lao ra cướp. Liệu báo hoa mai sẽ làm gì để giành lại con mồi từ tay linh cẩu.
Đời Sống 15:00 27/09/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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