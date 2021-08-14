Báo hoa mai đang đuổi theo linh dương thì linh cẩu đột ngột xuất hiện giành lấy con mồi và cái kết cho kẻ "phá đám"

Khi thấy báo hoa mai săn được chú linh dương Impala, con linh cẩu đã nhanh chóng lao tới với hy vọng cướp mồi của đối thủ. Tuy nhiên, hành động này linh cẩu nó lại vô tình giúp chú linh dương may mắn tạo ra màn thoát chết vô cùng ngoạn mục.
Đời Sống 10:37 14/08/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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