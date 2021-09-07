Báo gấm ngụy trang 'ẩn nấp' trong bụi rập bất ngờ xông ra tóm gọn linh dương, liệu lần này linh dương có may mắn thoát chết?

Báo gấm ngụy trang kiên trì trong bụi rậm trước khi tung ra đòn tấn công quyết định săn linh dương. Không may, một con linh dương trong đàn đã bị báo gấm tóm được, liệu cái kết nào cho linh dương?.

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