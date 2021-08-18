Bàng hoàng giây phút xe tải LAO NHƯ TÊN BẮN đâm xuyên cửa hàng bên đường, quá nhanh quá nguy hiểm

Sự việc xảy ra vào ngày 15/8 tại thành phố Cù Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Hình ảnh ghi lại cho thấy chiếc xe tải nhỏ đã lao thẳng vào một cửa hàng rồi đâm sập tường của một cửa hàng bên đường khiến người người giật mình kinh hãi.

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