Bãi biển sinh thái đẹp nhất thế giới, sở hữu cát trắng tinh giống như 'viên ngọc quý' do thiên nhiên ban tặng

Whitehaven, đảo Whitsunday, Australia, là một trong những bãi biển sinh thái nổi tiếng nhất thế giới. Nơi đây sở hữu cát trắng tinh giống như viên ngọc quý do thiên nhiên ban tặng. Làn nước xanh như pha lê khiến nơi đây được nhiều du khách lựa chọn để chụp hình check-in.

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