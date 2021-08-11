Ẩn thân dưới lớp cát sâu, cá đuối vẫn không thoát được cuộc truy sát của cá mập búa

Cá mập búa là một trong những loài có giác quan vô cùng nhạy bén, vì vậy, dù cá đuối có ẩn mình trong lớp cát biển vẫn khó lòng thoát được kẻ săn mồi. Cá đuối có thể ẩn mình dưới lớp cát ở đáy biển. Nhưng nó không thể đánh lừa các giác quan nhạy bén của cá mập búa.

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