Ấn Độ xây cầu tre cho động vật, mục đích để giữ được an toàn cho động vật khi sang đường tránh bị va chạm giao thông

Các nhà chức trách ở bang Uttarakhand (Ấn Độ) đã xây một cây cầu giữa cao tốc Kaladhungi-Nainital để giữ an toàn cho các loài động vật khi băng qua đường. Điều này nhằm đảm bảo các động vật hoang dã được an toàn và tránh xảy ra những vụ va chạm giao thông trên đường bộ.
Đời Sống 12:35 16/08/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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