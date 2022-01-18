Âm thầm trườn tới tấn công gà con bằng nọc độc, rắn hổ mang trở thành 'cái gai' trong mắt của gà mẹ

Nhận thấy con rắn đang mò đến tấn công đàn con, gà mẹ giận dữ ra sức đáp trả. Đối mặt với kẻ thù nguy hiểm, gà mẹ đã không hề sợ hãi mà cố gắng bảo vệ những đứa con của mình, nó dang đôi cánh rộng để che chở gà con và lao tới mổ liên tục con rắn nham hiểm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/am-tham-truon-toi-tan-cong-ga-con-bang-noc-doc-ran-ho-mang-tro-thanh-cai-gai-trong-mat-cua-ga-me-446602.html