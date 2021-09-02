400 con chuột lang nước bất ngờ xuất hiện xâm chiếm đường phố Argentina, khi biết lý do ai cũng bất ngờ

Hàng trăm con chuột lang nước được nhìn thấy đang ăn cỏ trong khu dân cư cao cấp ở Tigre, tỉnh Buenos Aires, Argentina hôm 30/8. Lý do chúng xuất hiện ở trên đường phố là môi trường sống của chúng đang bị phá hỉu do cháy rừng gây ra.
Đời Sống 22:10 02/09/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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