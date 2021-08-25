4 tên cướp bịt mặt, mang theo súng đến đạp tung cửa định trộm cắp tài sản nhưng liền bỏ chạy trối chết khi bị chủ nhà dọa cho một phen hú vía

Sự việc “dở khóc dở cười” xảy ra tại Phoenix (bang Arizona, Mỹ) vào khoảng 4h ngày 12/8. Khi 4 tên cướp mang theo súng tiến đến đạp cửa nhà liền thấy chủ nhà đứng sừng sững ở cửa và lập tức nã đạn xối xả về phía chúng.
Đời Sống 15:29 25/08/2021

Minh Tú (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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