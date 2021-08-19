3 con sư tử vây bắt 1 con tê giác mang thai đang sa lầy, trước 'ngàn cân treo sợi tóc' tê giác sẽ làm gì để bảo toàn tính mạng?

Du khách người Anh David Wederell, 31 tuổi đã may mắn quay được video 3 con sư tử châu Phi đang quây lại tấn công 1 con tê giác mang thai đang sa lầy khi tham quan vườn quốc gia cùng hướng dẫn viên. Tê giác mang thai lâm vào tình thế 'ngàn cân treo sợi tóc' khi bị 3 con sư tử quây lại tấn công trong lúc đang bị mắc kẹt trong hồ nước.
Đời Sống 11:51 19/08/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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