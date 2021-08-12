2 triệu con dơi xuất hiện mỗi đêm ở bầu trời Mỹ để kiếm ăn, trở thành 'đặc sản' mỗi khi khách du lịch ghé thăm

Tháng 3 đến 9 hàng năm, nếu du khách ghé lại khu vực hồ Lady Bird có thể chứng kiến hàng triệu con dơi bay lượn tạo cảnh tượng lạ mắt, hấp dẫn. Khiến người xem cũng phải có nhiều sự ngạc nhiên khi bầu trời bỗng chốc tối đen 1 khoảng.
Đời Sống 16:52 12/08/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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