2 ô tô ĐỐI ĐẦU nhau khi đi qua đường hẹp, một chiếc bị trượt bánh LAO XUỐNG AO, phản ứng của tài xế còn lại gây chú ý

Chiếc xe lùi nhường đường có thể do luống cuống trong lúc đánh lái nên bất ngờ trật bánh khỏi mặt đường rồi lật nghiêng xe xuống nước. Được biết, sự việc xảy ra tại Trung Quốc và được camera hành trình ghi lại.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/2-o-to-doi-dau-nhau-khi-di-qua-duong-hep-mot-chiec-bi-truot-banh-lao-xuong-ao-phan-ung-cua-tai-xe-con-lai-gay-chu-y-419021.html