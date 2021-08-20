2 'mãnh thú rừng sâu' đang đi săn thì vô tình chạm mặt, bay vào 'chiến' nhau 'không trượt phát nào'

Du khách tham quan tại Vườn quốc gia Nagarahole, Ấn Độ, đã kịp ghi lại một khoảnh khắc hiếm có khi 2 con hổ Bengal đực trưởng thành lao vào quyết chiến cùng nhau. Khi cả hai đang đi săn mồi và vô tình chạm mặt, cả hai bay vào chiến nhau khiến người xem cũng phải bất ngờ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/2-manh-thu-rung-sau-dang-di-san-thi-vo-tinh-cham-mat-bay-vao-chien-nhau-khong-truot-phat-nao-419295.html