12 tuổi gia nhập làng giải trí với hình ảnh trong trẻo ngây thơ, nữ thần tượng ‘LỘT XÁC’ ngoạn mục với hình ảnh gợi cảm NÓNG BỎNG khiến fan mê đắm

Hongo Yuzuha là một nữ thần tượng Nhật Bản gia nhập nhóm nhạc nổi tiếng NMB48 từ khi mới 12 tuổi. Hiện tại ở giai đoạn trưởng thành, cô nàng theo đuổi phong cách gợi cảm nóng bỏng khiến fan mê đắm.

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