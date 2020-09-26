Young Marketers 9 thu hút thí sinh với giải thưởng lớn và dàn giám khảo nổi bật

Cùng sáng tạo để giải quyết bài toán “Sáng tạo thay đổi cuộc chơi” từ nhãn hàng điện thoại Vsmart – thuộc tập đoàn Vingroup, top 3 thí sinh xuất sắc nhất trong đêm chung kết sẽ có cơ hội nhận về những chuyến đi, những khóa học giá trị:

Những bạn trẻ yêu thích marketing đừng nên bỏ qua cơ hội dự thi:

- Các marketer có độ tuổi từ 18-24 (sinh năm 1996 đến 2002), thật sự đam mê & nghiêm túc với Marketing.

- Công dân Việt Nam hợp pháp & đã tốt nghiệp THPT.

- Không phải là các thí sinh đã lọt vào các vòng Chung kết của Young Marketers 8 mùa trước hoặc học viên của Young Marketers Elite Development 7 mùa trước.

- Cam kết tham gia đầy đủ chương trình học các sáng thứ 7 hàng tuần từ tháng 1-10/2021 tại Tp. HCM.

Young Marketers 9 với nhiều giải thưởng giá trị

Vòng loại của cuộc thi diễn ra từ 16/09 – 20/10. Top 20 (dự kiến) bước vào Vòng Bán kết sẽ được công bố vào 21:00 ngày 2/11. Cùng tham khảo đề thi Young Marketers 9 – đồng hành cùng đối tác chiến lược duy nhất Vsmart tại:

Fanpage Young Marketers: https://www.facebook.com/youngmarketersvn

Đề thi và thể lệ chi tiết: http://bit.ly/YoungMarketers9

Phải nói rằng, một trong những lí do làm nên thương hiệu và chất lượng cho Young Marketers qua các mùa chính là sự góp mặt của rất nhiều marketer hàng đầu trên thị trường Việt Nam với vai trò ban giám khảo. Không nằm ngoài thông lệ hằng năm, cùng điểm qua những gương mặt giám khảo nổi bật.

Dàn ban giám khảo vòng loại của Young Marketers 9

Quy tụ dàn giám khảo chất lượng, cuộc thi hứa hẹn sẽ gom về những thí sinh tài năng cùng bài dự thi tốt. Đây cũng là cơ hội lớn để những ý tưởng được kiểm chứng và tạo nền tảng cho từng bước đi vững chắc cho những người trẻ muốn theo đuổi công việc marketing nhiều thử thách.

Đặt ra đề bài sáng tạo cùng truyền cảm hứng mạnh mẽ về tự hào trí tuệ Việt Nam, sáng tạo công nghệ thay đổi cuộc chơi với Vsmart, Young Marketers 9 hy vọng mang đến "cuộc chơi" sáng tạo để thí sinh thỏa sức khai phá tiềm năng bản năng, góp sức xây dựng thương hiệu Việt, định hướng chiến lược và thể hiện niềm tự hào trí tuệ Việt thông qua những ý tưởng, kế hoạch mới lạ và có tính thực tiễn cao.