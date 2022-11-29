Yêu Ghế Massage - Thương hiệu ghế massage giá rẻ cho mọi nhà

Yêu Ghế Massage là đơn vị chuyên cung cấp các giải pháp massage thông minh sẽ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của bạn và cả gia đình một cách toàn diện. Đơn vị đã hoạt động được nhiều năm và đã khẳng định được thương hiệu, chỗ đứng của mình trên thị trường.

Yêu Ghế Massage là đơn vị chuyên phân phối các dòng ghế massage sử dụng công nghệ hiện đại, trải qua nhiều khâu kiểm định khắt khe. Bên cạnh đó, sản phẩm thường được tích hợp nhiều tính năng, các công nghệ hồng ngoại, giảm tiếng ồn… Vì thế, Yêu Ghế Massage tự tin khẳng định người dùng sẽ có một sản phẩm chất lượng nhất.

Sứ mệnh và giá trị cốt lõi của công ty là tạo nên món quà sức khỏe và gắn kết yêu thương. Tầm nhìn trở thành thương hiệu hàng đầu trong trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe khu vực Đông Nam Á, Châu Á và xa hơn nữa là toàn Thế Giới. Vì thế công ty không ngừng nỗ lực mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm chất lượng, đảm bảo nhất.

Chất lượng hàng đầu

Với nhiều năm kinh nghiệm trong nghiên cứu và phân tích nhu cầu, mong muốn của khách hàng, Yêu Ghế Massage đưa ra thị trường những sản phẩm chức năng, chất liệu da ghế phù hợp. Từ đó nâng cao đời sống tinh thần và sức khỏe cộng đồng một cách tốt nhất.

Đội ngũ chuyên nghiệp

Yêu Ghế Massage không chỉ chú trọng đến chất lượng sản phẩm mà còn quan tâm đến dịch vụ. Công ty đào tạo đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp với tác phong nhanh nhẹn và luôn nhiệt tình với khách hàng. Cam kết sẽ hỗ trợ khách hàng mọi lúc mọi nơi 24/7. Giúp khách hàng có được những trải nghiệm tuyệt vời nhất khi đến với Yêu Ghế Massage.

Chính sách hậu mãi hấp dẫn

Chính sách hậu mãi luôn là vấn đề được khách hàng quan tâm. Hiểu được điều đó, công ty đưa ra chính sách cực kỳ hấp dẫn với:

Miễn phí vận chuyển

Bảo trì trọn đời

Bảo hành 6 năm

Nâng cấp dễ dàng

Trả góp với lãi suất 0%

Mức giá ưu đãi nhất thị trường

Yêu Ghế Massage nhập khẩu trực tiếp ghế massage giá rẻ tận gốc không qua bất kỳ đơn vị trung gian nào. Vì thế giá cả đến tay khách hàng luôn rẻ nhất, phù hợp với đa dạng phân khúc khách hàng khác nhau. Đây chính là ưu điểm nổi bật nhất tạo nên sự khác biệt tại Yêu Ghế Massage.

Những mẫu ghế massage thương hiệu bán chạy nhất

Yêu Ghế Massage có đa dạng các sản phẩm ghế massage cho nhiều đối tượng, tất cả đều được cam kết chính hãng, an toàn. Vì thế khách hàng có thể yên tâm khi lựa chọn các sản phẩm ghế massage tại đây.

Các thương hiệu ghế đang có tại Yêu Ghế Massage:

Ghế Massage Okinawa

Ghế Massage Okinawa toàn thân đang là sản phẩm chăm sóc sức khỏe cao cấp với nhiều tính năng thông minh. Giúp người dùng giảm đau nhanh chóng, mang lại cảm giác thoải mái, thư giãn. Một số dòng ghế được ưa chuộng đó là: Ghế Massage Master H511 – APOLLO S911, Ghế Massage OKAZAKI OK 138…

Ghế massage Fujikima

Ghế massage Fujikima với thiết kế sang trọng mang đến cảm giác thư thái, thoải mái hỗ trợ phục hồi, bảo vệ sức khỏe. Dòng sản phẩm ghế massage Fujikima hiện đang có hơn 10 mẫu thiết kế đa dạng tính năng khác nhau cùng những bài tập chuyên biệt phù hợp. Một số mẫu được yêu thích đó là: Ghế Massage Fujikima Espace FJ-168, Ghế Massage Fujikima ESPACE FJ-B296, Ghế Massage Fujikima FJ C202….

Ghế massage Itsu

Ghế massage Itsu sở hữu rất nhiều công dụng tuyệt vời như giảm đau nhức, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu hiệu quả. Thương hiệu này có giá dao động khoảng 20 triệu đồng, loại đắt nhất tầm 60 triệu đồng. Mỗi một mẫu như: Ghế massage ITSU CX-30, Ghế massage ITSU SU-197, Ghế massage ITSU 180…

Ghế massage Nyoko

Nyoko tự hào là thương hiệu ghế massage có mặt lâu năm trên thị trường. Đây là thương hiệu có giá thành rẻ nhất hiện nay. Sở hữu những tính năng ưu việt cùng giá thành hợp lý ghế massage Nyoko sẽ là sự lựa chọn hợp lý cho gia đình bạn. Một số mẫu: Ghế Massage NYOKO 6688, Ghế massage Nyoko TH666…

Với những thông tin mà chúng tôi cung cấp trong bài viết trên, chắc hẳn các bạn đã biết mình nên mua ghế massage ở đâu uy tín rồi. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng của Yêu Ghế Massage để được tư vấn và hỗ trợ bạn nhé!