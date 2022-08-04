Ý nghĩa ngày lễ Thất Tịch tại một số nước Châu Á

Đời sống 04/08/2022 00:00

Ngày Thất tịch là một trong những ngày lễ quan trọng, được coi là ngày lễ tình nhân của các nước phương Đông. Tuy nhiên, ở mỗi quốc gia, ngày lễ này có sự khác biệt về ý nghĩa.

Ngày lễ Thất Tịch hay còn gọi mùa tình nhân phương Đông rơi vào mồng 7 tháng 7 Âm lịch, gắn liền với sự tích Ngưu Lang Chức Nữ. Ở Trung Quốc, Lễ Thất tịch còn có các tên gọi khác như ngày Khất xảo tiết, Thất thư đản, Xảo tịch. Đã có rất nhiều hình thức tổ chức lễ hội trong dịp này và phong tục phổ biến nhất vẫn là vào đúng đêm mồng 7 tháng 7 Âm lịch, phụ nữ cầu nguyện để có được đôi bàn tay khéo léo. Trong ngày này, các cô gái trẻ trưng bày các vật dụng nghệ thuật tự tạo để cầu mong lấy được người chồng tốt.

Ý nghĩa của Thất tịch ở Trung Quốc

Lễ Thất tịch ở mỗi đất nước sẽ có một chút khác trong phong tục, nhưng Thất tịch bắt nguồn là từ Trung Quốc gắn liền với sự tích Ngưu Lang và Chức Nữ.

Tương truyền rằng, Ngưu Lang là chàng trai chăn trâu nhà nghèo nhưng tốt tính, hiền lành đã dành được tình cảm của nàng tiên dệt vải Chức Nữ – con gái út của Vương Mẫu Nương Nương, nàng chuyên dệt các đám mây ngũ sắc trên bầu trời. Hai người đã nên duyên vợ chồng, cùng nhau trải qua những tháng ngày hạnh phúc và có với nhau được 2 người con, một trai, một gái. Nhưng những ngày hạnh phúc cũng chớm tàn, Chức Nữ phải trở về thiên đình theo lệnh của của Ngọc Đế. Ngưu Lang đau khổ đuổi theo nhưng bị chặn ở con sông Thiên Hà, nơi ranh giới giữa hai cõi. 

Ngưu Lang vẫn kiên trì chờ đợi, không chịu rời đi. Cũng từ đó ở cạnh sông Thiên xuất hiện thêm một vì sao, người ta gọi đó là sao Ngưu Lang. Cảm động trước tấm chân tình của đôi uyên ương, Vương Mẫu đồng ý cho họ mỗi năm gặp nhau 1 lần vào ngày Thất tịch (7/7 âm lịch). 

Lễ Thất tịch còn có các tên gọi khác như ngày Khất xảo tiết, Thất thư đản, Xảo tịch. Đã có rất nhiều hình thức tổ chức lễ hội trong dịp này và phong tục phổ biến nhất vẫn là vào đúng đêm mồng 7 tháng 7 Âm lịch, phụ nữ cầu nguyện để có được đôi bàn tay khéo léo. Trong ngày này, các cô gái trẻ trưng bày các vật dụng nghệ thuật tự tạo để cầu mong lấy được người chồng tốt.

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Ý nghĩa của Thất tịch ở Nhật Bản

Nhật Bản cũng có lễ hội Thất Tịch, kỷ niệm ngày gặp gỡ giữa Orihime (Chức Cơ) tức sao Chức Nữ và Hikoboshi (Ngạn Tinh) tức sao Ngưu Lang, được gọi là lễ Tanabata.

Vào ngày lễ hội, người Nhật viết mong ước vào những mảnh giấy đầy màu sắc Tanzaku rồi treo lên cành trúc trước cửa nhà để cầu khấn Orihime sẽ giúp họ khéo léo hơn trong công việc may vá, viết chữ đẹp cũng như mong muốn Hikoboshi sẽ mang đến những vụ mùa bội thu và sự thịnh vượng.

Ngoài ra, nhiều đôi lứa đang yêu cũng tới các đền thờ để cầu nguyện, mong tìm được ý trung nhân. Đặc biệt, đối với trẻ em Tanabata Matsuri là một ngày hội lớn. Ở trường và ở nhà, các bé sẽ cùng nhau trang trí cho cành trúc mà ở đó chúng sẽ treo những mảnh giấy ghi mơ ước của mình.

Một trong những biểu tượng đáng nhớ của Tanabata ở Sendai là những cột giấy Fukinagashi với 5 màu sắc sặc sỡ được ví như những sợi chỉ may vá của Orihime. Với độ cao trung bình từ 5 - 6m, Fukinagashi là 1 trong 7 vật trang trí được xem như vật trung gian mang lời cầu  nguyện của con người đến với tổ tiên và thần linh.

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Ý nghĩa của Thất tịch ở Hàn Quốc 

Trong văn hoá của người Hàn Quốc lễ Thất tịch được gọi là lễ Chilseok. Các hoạt động và ý nghĩa của Chilseok cũng sẽ có khác biệt so với văn hoá Trung Quốc. 

Vì thời gian lễ Chilseok diễn ra sẽ vào lúc thời tiết nóng nực đi qua và mùa mưa đã đến nên những hạt mưa rơi trong ngày này được gọi là nước Chilseok. Trong lễ hội cũng sẽ có thêm rất nhiều bí ngô, dưa chuột và dưa hấu. Người Hàn sẽ thường tắm trong ngày lễ này với mong muốn đem lại sức khỏe tốt và ăn bánh mì nướng trong ngày lễ Chilseok.

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Ý nghĩa của Thất tịch ở Việt Nam

Lễ Thất tịch ở Việt Nam hay còn gọi là ngày “ông Ngâu bà Ngâu”. Sở dĩ gọi như vậy vì trời thương mưa rả rích trong ngày này nên người ta gọi là mưa ngâu. Tương truyền rằng mưa ngâu chính là những giọt nước mắt của Ngưu Lang và Chức Nữ khi gặp nhau, dân gian có câu: “Đồn rằng tháng 7 mưa ngâu, con trời lấy chú chăn trâu cũng phiền” là vì lẽ đó.

Hằng năm vào ngày 7/7 âm lịch, trọng lễ được tổ chức ở chùa Hà và trở thành lễ cầu tình duyên, con đàn cháu đống và gia đình hạnh phúc. Người ta tin rằng hai người yêu nhau nếu cùng nhau ngắm sao Ngưu Lang – Chức Nữ trong đêm 7/7 thì sẽ mãi mãi bên nhau.

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