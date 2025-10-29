Khoảng 1 giờ cùng ngày, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã giải cứu thành công năm người trong vụ tai nạn xe khách tại Km9, cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.
- Hai gia đình 7 người bị tai nạn khi đi khám bệnh: Bé gái 11 tháng tuổi tử vong
- Nghi vấn ô tô chạy ngược chiều gây tai nạn ở Đại lộ Thăng Long, xe máy hư hỏng nặng, tài xế bị thương
Theo thông tin báo Dân Trí, sáng 29/10, Công an thành phố Đà Nẵng cho hay, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ vừa ứng cứu vụ xe khách gặp tai nạn trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.
Vụ việc xảy ra vào khoảng 1h cùng ngày, tại Km9 cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.
Ngay khi tiếp cận hiện trường, lực lượng phát hiện 5 hành khách bị nạn không tự di chuyển được, trong đó tài xế mắc kẹt tại cabin.
Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã triển khai lực lượng, phương tiện di chuyển bốn hành khách ra ngoài. Đồng thời sử dụng thiết bị banh thủy lực để kích phần đầu cabin bị biến dạng lên, đưa tài xế mắc kẹt ra bàn giao cho lực lượng y tế.
Toàn bộ 5 người đã được giải cứu thành công và không bị thương nghiêm trọng. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan công an điều tra.