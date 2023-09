'Xui tận mạng' nếu phạm phải 8 điều đại kỵ sau trong tháng cô hồn

Tháng 7 âm lịch được gọi là tháng cô hồn bởi lẽ đây chính là thời điểm “âm khí xông thiên” ma quỷ đầy đường. Thế nên, để tránh ma quỷ quậy phá mang đến những điều xui xẻo cho mình tốt nhất bạn không nên phạm phải những điều đại kỵ sau:

1 Đi chơi khuya

Việc đi chơi về khuya tưởng chừng như chẳng có gì to tát, bởi ai cũng nghĩ rằng chỉ cần đi xe cẩn thận thì sẽ về nhà an toàn. Thế nhưng, bạn không biết rằng càng về khuya âm khí càng mạnh dương khí càng yếu đi, lúc này ma quỷ rất dễ xui khiến bạn như câu "ma đưa lối, quỷ đưa đường" khiến bạn gặp phải điều không may.