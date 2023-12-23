Ông H bị công an quận 12 lập biên bản để xử phạt vi phạm hành chính vì gây ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý, đời sống của trẻ bị bạo lực.

Dẫn theo thông tin từ Tiền Phong, ngày 23/12, Công an quận 12 (TPHCM) lập biên bản để xử phạt vi phạm hành chính đối với ông V.M.H (30 tuổi, ngụ quận 12) về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”.

Qua công tác nắm tình hình, Công an quận 12 phát hiện tài khoản Facebook "M.V" đăng tải clip có nội dung bạo lực học đường. Tiến hành xác minh, cơ quan công an xác định chủ tài khoản Facebook trên là ông V.M.H.

Cơ quan công an làm việc với ông H - Ảnh:Tiền Phong

Ngày 21/12, Công an quận 12 phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TPHCM mời ông H lên làm việc liên quan hành vi tán phát video clip có nội dung bạo lực học đường gây ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý, đời sống của trẻ bị bạo lực, gây dư luận xã hội xấu trên không gian mạng.

Theo thông tin từ Công an TPHCM, tại cơ quan Công an, V.M.H đã thừa nhận hành vi, nhận thức được việc đăng tải thông tin như trên là vi phạm pháp luật và cam kết không đăng tải thông tin có nội dung tương tự lên mạng xã hội, tự nguyện tháo gỡ các tin, bài viết, video clip.

Hành vi của V.M.H đã vi phạm điểm a, khoản 1, Điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/2/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 14/2022/NĐ-CP). Căn cứ mức độ vi phạm, Công an Quận 12 đã tiến hành lập biên bản Vi phạm hành chính với hành vi trên.

CATP đề nghị tất cả các tổ chức, cá nhân khi tham gia mạng xã hội cần kiểm chứng nguồn gốc thông tin; không đăng tải, chia sẻ, phát tán thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình an ninh, trật tự. Tất cả các trường hợp vi phạm đều bị xử lý nghiêm theo quy định.

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