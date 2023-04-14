Xử phạt 50 triệu đồng công ty phát bánh kẹo khiến nhiều học sinh phải nhập viện

UBND TP Đà Lạt ban hành quyết định xử phạt Công ty CP dịch vụ quảng cáo – thương mại Bầu Trời Xanh (trụ sở phường 4, quận Tân Bình, TP HCM) số tiền 50 triệu đồng về hành vi phát bánh kẹo trước Trường THCS Nguyễn Du (phường 2, TP Đà Lạt) khiến nhiều nữ sinh đau bụng
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Theo thông tin Người lao động, ngày 28/3, một nhóm người đi ôtô đến cổng phụ Trường THCS Nguyễn Du rồi phát nhiều bánh kẹo, nước ngọt cho học sinh sử dụng miễn phí.
Sau khi phát hiện, lãnh đạo nhà trường phát hiện và ngăn chặn việc này nên nhóm người rời đi. Tuy nhiên có 2 nữ sinh Trường THCS Nguyễn Du bị đau bụng do ăn uống bánh kéo và nước ngọt, phải chăm sóc y tế. Lãnh đạo nhà trường đã thu giữ số bánh kẹo, nước ngọt và trình báo cơ quan chức năng.
Qua đó, phòng GD-ĐT TP Đà Lạt đã đề nghị các trường học kiểm tra tình hình trước cổng trường và yêu cầu học sinh không được nhận thực phẩm không rõ nguồn gốc.
Thông tin thêm Vietnamnet, Công ty CP dịch vụ quảng cáo – thương mại Bầu Trời Xanh (trụ sở phường 4, quận Tân Bình, TP HCM) bị xác định vi phạm trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán giả, hàng cấm và bảo vệ người tiêu dùng: khuyến mại tại trường học, bệnh viện, trụ sở của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân.