Xu hướng 'đi học bán trú' MỚI lạ cho người cao tuổi đón nhận 'cởi mở'

Đời sống 26/04/2023 12:09

Việt Nam hiện có khoảng 12 triệu người cao tuổi, chiếm 12% dân số. Dự báo đến năm 2030 số người cao tuổi chiếm 17% và tăng lên 25% vào năm 2050

Theo thông tin từ VnExpress, gần nửa năm nay, cứ 7h30, cụ Đặng Hanh Phức, 94 tuổi, lại giục con trai đưa mình "đi lớp" cho kịp giờ. Thứ 7, chủ nhật cụ ở nhà cùng con cháu.

Xu hướng 'đi học bán trú' MỚI lạ cho người cao tuổi đón nhận 'cởi mở' - Ảnh 1
Người cao tuổi tham gia buổi vận động thể chất buổi sáng tại trung tâm chăm sóc sức khỏe ở quận Bắc Từ Liêm - Ảnh: VnExpress

Khi hai cha con vừa đến cửa trung tâm, một điều dưỡng đã đứng chờ sẵn đón chiếc túi đồ cá nhân, dìu cụ Phức vào khu vực kiểm tra sức khỏe. Sau bữa ăn phụ, cụ và hơn chục người khác bắt đầu bài thể dục buổi sáng. 

Kể từ ngày vợ mất (7 năm), sức khỏe yếu dần cụ ngại ra ngoài. Cả ngày cụ chỉ quanh quẩn từ giường ra phòng khách, trưa tự hâm nóng thức ăn trong tủ lạnh ăn một mình bởi con cháu đều đi học, đi làm.

Người con trai chia sẻ, cuối năm ngoái, cụ Phức ngất xỉu lúc đang ở nhà một mình. Người con trai biết không thể để bố ở nhà một mình nữa. Anh cũng không muốn đưa bố vào viện dưỡng lão toàn thời gian nên tìm đến trung tâm chăm sóc sức khỏe bán trú cho người cao tuổi. Đề xuất này được cụ ông đồng ý vì muốn con an tâm đi làm, bản thân được hòa nhập cộng đồng.

Bạn già của cụ Phức là ông Cù Việt Cường, 73 tuổi. Ông Cường mắc bệnh Parkinson (chứng rối loạn vận động) sau tai nạn giao thông. Ông đăng ký vào trung tâm để không thành gánh nặng của vợ, dành thời gian cho bà quán xuyến việc nhà. Từ ngày "đi lớp", ông Cường nói khỏe hơn khi được các điều dưỡng viên xoa bóp, bấm huyệt khiến tình trạng gù vẹo cột sống thuyên giảm, chân tay không còn run, đi lại dễ dàng. Thi thoảng vợ ông cũng đến trung tâm tham gia các hoạt động.

Xu hướng 'đi học bán trú' MỚI lạ cho người cao tuổi đón nhận 'cởi mở' - Ảnh 2
Một buổi trà chiều của người cao tuổi tại trung tâm - Ảnh: VnExpress

Tương tự, bà Lê Thị Lan, 77 tuổi, ở quận Ba Đình, cho biết đi học rồi mới thấy vui bởi được vận động, đọc sách và tham gia các buổi ngoại khóa. 

Trước đó, báo Dân trí đưa tin, tại Hà Nội, không hiếm trường hợp như trên. Nhiều gia đình lựa chọn dịch vụ chăm sóc người già ngắn ngày khi họ bận đi công tác, đi du lịch… không sắp xếp được người trông nom, chăm sóc cha mẹ.

Xu hướng 'đi học bán trú' MỚI lạ cho người cao tuổi đón nhận 'cởi mở' - Ảnh 3
Những người già theo dõi một trận bóng trong viện dưỡng lão - Ảnh: Báo Dân trí

Chi phí cho dịch vụ này giao động từ 200-300 nghìn đồng/ngày. Tại đây các cụ già được chăm sóc ăn uống, được hưởng các dịch vụ y tế, được tham gia các hoạt động sinh hoạt, giao lưu cùng các thành viên…

Người hùng lớp 6 của làng biển Sa Huỳnh kể lại khoảnh khắc cứu 2 người đuối nước

Người hùng lớp 6 của làng biển Sa Huỳnh kể lại khoảnh khắc cứu 2 người đuối nước

Mệt lả, ngã xoài trên bãi cát sau khi dìu thành công hai người đuối nước lên bờ, Võ Tấn Đệ (12 tuổi) ngất đi chừng năm phút. Và khi tỉnh dậy, em không biết rằng mình đã trở thành niềm tự hào của làng biển Sa Huỳnh.

Xem thêm
Từ khóa:   nguoi cao tuoi vien duong lao nguoi gia

TIN MỚI NHẤT

Thấy lông mèo lạ trên áo chồng, vợ âm thầm tìm hiểu rồi phát hiện chuyện không ngờ

Thấy lông mèo lạ trên áo chồng, vợ âm thầm tìm hiểu rồi phát hiện chuyện không ngờ

Tâm sự 25 phút trước
Thấy vợ cũ đi xe cũ, tôi buông lời mỉa mai và cái kết khiến mình bẽ mặt

Thấy vợ cũ đi xe cũ, tôi buông lời mỉa mai và cái kết khiến mình bẽ mặt

Tâm sự 26 phút trước
Tưởng kẻ trộm đột nhập, nàng dâu vác gậy xuống bếp và bật khóc khi đèn được bật lên

Tưởng kẻ trộm đột nhập, nàng dâu vác gậy xuống bếp và bật khóc khi đèn được bật lên

Tâm sự 34 phút trước
Tưởng bố mẹ chồng bận không dự đầy tháng cháu nội, tôi chết lặng khi biết nguyên nhân

Tưởng bố mẹ chồng bận không dự đầy tháng cháu nội, tôi chết lặng khi biết nguyên nhân

Tâm sự 37 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Mẹ chồng hào phóng cho chục triệu mua điện thoại, nàng dâu không ngờ món quà lại kéo theo cú sốc

Mẹ chồng hào phóng cho chục triệu mua điện thoại, nàng dâu không ngờ món quà lại kéo theo cú sốc

Tâm sự 42 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Chồng tặng nhẫn kim cương đắt tiền, vợ trẻ đang lâng lâng thì nghe lời chúc mà sững sờ

Chồng tặng nhẫn kim cương đắt tiền, vợ trẻ đang lâng lâng thì nghe lời chúc mà sững sờ

Tâm sự 59 phút trước
Nhà chồng trao chục cây vàng trong ngày cưới, dâu trẻ hí hửng rồi bàng hoàng vì điều kiện đi kèm

Nhà chồng trao chục cây vàng trong ngày cưới, dâu trẻ hí hửng rồi bàng hoàng vì điều kiện đi kèm

Tâm sự 1 giờ 2 phút trước
Tưởng nhà chồng bất công khi chia tài sản, đến khi bị đuổi ra thuê trọ tôi mới hiểu nguyên nhân

Tưởng nhà chồng bất công khi chia tài sản, đến khi bị đuổi ra thuê trọ tôi mới hiểu nguyên nhân

Tâm sự 1 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km