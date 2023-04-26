Xu hướng 'đi học bán trú' MỚI lạ cho người cao tuổi đón nhận 'cởi mở'

Khi hai cha con vừa đến cửa trung tâm, một điều dưỡng đã đứng chờ sẵn đón chiếc túi đồ cá nhân, dìu cụ Phức vào khu vực kiểm tra sức khỏe . Sau bữa ăn phụ, cụ và hơn chục người khác bắt đầu bài thể dục buổi sáng.

Theo thông tin từ VnExpress, gần nửa năm nay, cứ 7h30, cụ Đặng Hanh Phức, 94 tuổi, lại giục con trai đưa mình "đi lớp" cho kịp giờ. Thứ 7, chủ nhật cụ ở nhà cùng con cháu.

Người con trai chia sẻ, cuối năm ngoái, cụ Phức ngất xỉu lúc đang ở nhà một mình. Người con trai biết không thể để bố ở nhà một mình nữa. Anh cũng không muốn đưa bố vào viện dưỡng lão toàn thời gian nên tìm đến trung tâm chăm sóc sức khỏe bán trú cho người cao tuổi. Đề xuất này được cụ ông đồng ý vì muốn con an tâm đi làm, bản thân được hòa nhập cộng đồng.

Kể từ ngày vợ mất (7 năm), sức khỏe yếu dần cụ ngại ra ngoài. Cả ngày cụ chỉ quanh quẩn từ giường ra phòng khách, trưa tự hâm nóng thức ăn trong tủ lạnh ăn một mình bởi con cháu đều đi học, đi làm.

Bạn già của cụ Phức là ông Cù Việt Cường, 73 tuổi. Ông Cường mắc bệnh Parkinson (chứng rối loạn vận động) sau tai nạn giao thông. Ông đăng ký vào trung tâm để không thành gánh nặng của vợ, dành thời gian cho bà quán xuyến việc nhà. Từ ngày "đi lớp", ông Cường nói khỏe hơn khi được các điều dưỡng viên xoa bóp, bấm huyệt khiến tình trạng gù vẹo cột sống thuyên giảm, chân tay không còn run, đi lại dễ dàng. Thi thoảng vợ ông cũng đến trung tâm tham gia các hoạt động.

Một buổi trà chiều của người cao tuổi tại trung tâm - Ảnh: VnExpress

Tương tự, bà Lê Thị Lan, 77 tuổi, ở quận Ba Đình, cho biết đi học rồi mới thấy vui bởi được vận động, đọc sách và tham gia các buổi ngoại khóa.

Trước đó, báo Dân trí đưa tin, tại Hà Nội, không hiếm trường hợp như trên. Nhiều gia đình lựa chọn dịch vụ chăm sóc người già ngắn ngày khi họ bận đi công tác, đi du lịch… không sắp xếp được người trông nom, chăm sóc cha mẹ.

Những người già theo dõi một trận bóng trong viện dưỡng lão - Ảnh: Báo Dân trí

Chi phí cho dịch vụ này giao động từ 200-300 nghìn đồng/ngày. Tại đây các cụ già được chăm sóc ăn uống, được hưởng các dịch vụ y tế, được tham gia các hoạt động sinh hoạt, giao lưu cùng các thành viên…