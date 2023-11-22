Theo vị này, bước đầu nắm bắt có 10 học sinh lớp 4 của trường này đã có hành vi đánh 1 nữ sinh cùng lớp. Phụ huynh của các học sinh đã xin lỗi, thăm nom nữ sinh bị đánh. Tuy nhiên, do còn vướng mắc với nhau ở việc bồi thường cho gia đình nữ sinh nên vụ việc chưa được giải quyết xong.

Dẫn theo thông tin từ Người Lao Động, chiều 22/11, một lãnh đạo UBND xã Ea Tân (huyện Krong Năng, tỉnh Đắk Lắk) cho biết đã nhận được báo cáo của Trường Tiểu học Bế Văn Đàn về bạo lực học đường.

Theo chị V., cháu U. bị đánh nhiều lần nhưng không dám nói với cha mẹ vì bạn đe dọa rằng nói sẽ đánh thêm. Vào chiều 11/11, chị thấy con gái đi học về có thương tích trên người, nhiều nơi bầm tím, có vết lồi lõm và thấy cháu khóc.

Chị V. là phụ huynh em N.T.M.U. (học sinh lớp 4B, Trường Tiểu học Bế Văn Đàn). Chị cho biết cháu U. đi học đã bị 10 bạn cùng lớp đánh hội đồng, gây ra thương tích.

Chị thuyết phục thì cháu kể chuyện bị 10 bạn đóng cửa lớp lại đánh, đấm, dùng bút bi chọc vào người.

Ngoài đánh bằng tay chân, em N.T.M.U. bị chọc bút bi vào người - Ảnh: Người Lao Động

Cũng theo chị V., gia đình không quan tâm mức bồi thường viện phí mà kêu cứu để cơ quan chức năng xử lý nghiêm với mong muốn không có học sinh nào bị như vậy.

Chị cho biết thêm cháu U. liên tục phải nằm viện, nửa đêm thường giật mình tỉnh giấc, khóc vì hoảng sợ và không dám đi học.

"Nguyên nhân của việc bị đánh được cho là do cuối năm học lớp 3, cháu U. có hứa sẽ cho bạn một chai nước ngọt nhưng sau đó không thực hiện. Gia đình tôi vừa xin chuyển lớp cho cháu và động viên, trấn an mãi cháu mới chịu đến trường. Tôi rất lo lắng vì việc bạo lực ảnh hưởng tâm lý con tôi rất nặng nề" - chị V. chia sẻ.

Theo thông tin từ Người Đưa Tin, ông Nguyễn Duy Lam - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bế Văn Đàn cho hay, qua xác minh ban đầu, sự việc em U. bị một số bạn cùng lớp đánh xảy ra vào sáng thứ 5 (tức sáng ngày 9/11), tại lớp học. Thời điểm này, chưa có giáo viên đến trường. Sau đó, không có học sinh nào báo với nhà trường và giáo viên. Đặc biệt, em U. không nói với bố mẹ hoặc thầy cô.

Đến chiều cùng ngày, phụ huynh của em U. gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm báo em U. bị các bạn trong lớp đánh bầm sau lưng và cánh tay.

Ngay sau khi nắm được thông tin, lãnh đạo nhà trường đã có 2 buổi làm việc cùng các phụ huynh và 10 học sinh của lớp 4B để giải quyết.

Qua làm việc, các phụ huynh có con đánh em U. đã nhận lỗi sai của con họ, đồng thời chịu trách nhiệm về thuốc men và động viên thăm hỏi em U. và nhận trách nhiệm sẽ quản lý chặt chẽ con em mình để không còn tình trạng đánh nhau.

Trên tai của cháu U. có nhiều vết bầm - Ảnh: Người Đưa Tin

Phụ huynh của em U. yêu cầu nhà trường và các phụ huynh phải có biện pháp ngăn ngừa không để trình trạng trên tái diễn.

Phó Hiệu trưởng cho biết thêm, ban đầu với mức hỗ trợ mỗi gia đình 5 triệu đồng lo chi phí thuốc men cho cháu U., một số phụ huynh đồng tình nhưng sau đó nhiều người lại không đồng ý với mức hỗ trợ này. Hiện nhà trường đã thiết lập hồ sơ, báo Công an xã Ea Tân vào cuộc giải quyết theo quy định.

Phía phụ huynh của em U. khẳng định, gia đình không quan tâm mức bồi thường viện phí mà mong muốn cơ quan chức năng xử lý nghiêm để không có học sinh nào bị đánh như vậy.