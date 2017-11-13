Không khí tang thương vẫn bao trùm trong ngôi nhà của vợ chồng ông Nhuần bà Thư tại xóm Làng Ngoài, xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh). Anh Nguyễn Văn Tuấn, người con trai 29 tuổi của ông bà đã đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông .

Trước đó, ngày 25/10, trên đường đi làm về cùng một người bạn, vì tránh một con bò đang băng sang quốc lộ 1A, hai anh đã bị ô tô cán chết.

Đang sinh hoạt bình thường, gia đình ông bỗng nhận được tin như sét đánh ngang tai.

“Nhận được tin con gặp nạn, vợ chồng tôi bàng hoàng tột độ. Vẫn còn tin con chỉ gặp nạn thôi, vẫn có cơ hội sống sót, nhưng khi biết tin cháu nó bị xe cán nát người, cả nhà tôi ngã quỵ” – ông Nhuần nghẹn ngào nhớ lại ngày định mệnh đã cướp đi mạng sống con trai.

Anh Tuấn qua đời, để lại cha mẹ già, người vợ trẻ và con gái mới sinh chỉ mới 15 ngày tuổi.

Ngày con gặp nạn, sợ con dâu sốc, ảnh hưởng đến hai mẹ con, ông bà cố giấu tin rồi đưa con cùng cháu về nhà ngoại trước khi đưa thi thể con trai về lo hậu sự.

Chị Trâm, hàng xóm sống cạnh nhà ông Nhuần kể lại, ngày đám tang anh Tuấn, bà con trong xã ai cũng xót xa. Vừa thương người cha đoản mệnh, vừa thương người vợ trẻ và con gái nhỏ chưa một lần biết mặt cha.

Đắng cay phận mẹ góa con côi

Chị Võ Thị Thanh (24 tuổi), vợ anh Tuấn vẫn chưa nguôi nỗi đau đột ngột mất chồng khi con gái mới sinh còn đỏ hỏn.

Nhà cha mẹ đẻ chị Thanh chỉ cách nhà chồng vài trăm mét. Những ngày tang thương, hai mẹ con phải tá túc nhà ông bà ngoại. Trên chiếc giường nhỏ trong căn phòng chật chội, người mẹ trẻ nằm thất thần, sau cú chấn động, chị vẫn chưa thể lấy lại tinh thần khiến cơ thể suy nhược, không có sữa nuôi con.

Đến cữ đói, bé Ngọc Nhi khóc thét lên vì khát sữa. Thương con gái suy sụp, ốm yếu, mẹ đẻ chị Thanh phải chăm cháu thay con. Bà ngoại kiên nhẫn cho cháu uống ít sữa pha nhưng bình sữa đưa vào miệng, bé chỉ liếm mấy cái rồi thôi không bú nữa.

Tiếng khóc khát sữa của con khiến người mẹ trẻ đang suy sụp vì chồng cũng phải cố gắng bật dậy. Chị ôm con vào lòng. Nhận ra hơi ấm từ mẹ, Ngọc Nhi nín khóc, mắt lim dim đi vào giấc ngủ.

Tâm sự về hoàn cảnh của hai vợ chồng, chị Thanh rớm nước mắt nhớ về khoảng thời gian khó khăn nhưng hạnh phúc. Sau khi cưới, vợ chồng chị vào Bình Dương làm công nhân. Cuộc sống khổ cực, sắp đến ngày dự sinh, anh chị về lại quê hương nhờ hai bên nội ngoại cưu mang những ngày chị Thanh ở cữ.

Không ngờ lần trở về này, anh Tuấn đã mãi mãi nằm xuống.

Gạt nước mắt, chị Thanh tiếp lời: “Mấy hôm đầu chồng em mất, dù gia đình cố giấu bặt đi không cho em biết, nhưng em thấy nao nao trong người, nhất là con gái nó khác lạ lắm, ương và không chịu ngủ. Linh cảm chuyện chẳng lành, nhưng em không nghĩ anh ấy tử nạn, bỏ mẹ con em mà đi như thế”.

Chồng mất, mẹ con chị Thanh rơi vào thảm cảnh mẹ góa con côi. Gia đình hai bên nội ngoài đều khó khăn, người mẹ trẻ không có công ăn việc làm, tiền lo sữa, cháo cho con chị đã vét sạch để lo ma chay cho chồng, theo Dân Trí.

Tương lai mịt mờ, bế tắc, vô định bỗng chốc bủa vây mẹ con chị. Rồi đây, hai mẹ con sẽ sống ra sao khi trong nhà thiếu vắng hình bóng người chồng, người cha, trụ cột của gia đình?