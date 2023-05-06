Xót xa bé sơ sinh bị bỏ lại trước cổng trường mẫu giáo vào giữa đêm

Bé gái sơ sinh nặng 2kg bị bỏ lại trước cổng trường với lời nhắn 'nhờ các sơ chăm sóc bé giùm'.

Ngày 6-5, lãnh đạo phường 9, quận Phú Nhuận, TP.HCM cho biết, đang tìm kiếm thân nhân của một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng trường mẫu giáo Hoạ Mi 9A.

Theo thông tin từ Báo Pháp luật, bộ phận tư pháp đang thực hiện các quy trình và thủ tục có liên quan đối với trường hợp của bé.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng trường mẫu giáo, trên người không có bất kỳ thông tin gì về thân nhân.

Vào tối ngày 22-4 người dân nhìn thấy một bọc màu xám được đặt trước cổng trường Hoạ Mi 9A (đường Chiến Thắng, phường 9) có biểu hiện khả nghi nên đến kiểm tra. Lại gần, họ tá hoả khi phát hiện bên trong là một bé gái sơ sinh. Sau đó, người dân đã trình báo UBND phường 9.

Thời điểm được phát hiện, trên người bé có quấn một khăn to màu trắng, đặt trong túi vải màu xám kèm tờ giấy ghi “nhờ các sơ chăm sóc bé giùm”. Ngoài ra không có bất kỳ giấy tờ, vật dụng nào khác, không có thông tin về nhân thân.

Cũng theo thông tin từ Tuổi trẻ Online cho biết thêm, thấy bé gái sơ sinh các sơ tại trường đã báo tin cho phường cũng như mau chóng đưa bé đến Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM).

Ghi nhận ban đầu, bé sinh non khoảng 30 tuần tuổi, cân nặng 2kg. Trên cơ thể bé không có vết bớt hay đặc điểm nhận dạng nào khác. Hiện tại sức khỏe của bé đã ổn định, đang được chăm sóc tại bệnh viện.

Hiện UBND phường 9 (quận Phú Nhuận) đang tìm thân nhân của trẻ sơ sinh trên. Cá nhân, tổ chức có thông tin về bé hoặc biết người nhà của bé ở đâu liên hệ về UBND phường 9 (số 92 Trần Khắc Chân, phường 9, quận Phú Nhuận, hoặc điện thoại: 028.3844.1120).

Trong 30 ngày tới, nếu không có thân nhân đến nhận trẻ, UBND phường 9 sẽ tiến hành đăng ký khai sinh cho trẻ và thực hiện các thủ tục pháp luật có liên quan để đưa trẻ vào cơ sở nuôi dưỡng.

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