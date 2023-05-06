Xót xa bé sơ sinh bị bỏ lại trước cổng trường mẫu giáo vào giữa đêm

Đời sống 06/05/2023 17:06

Bé gái sơ sinh nặng 2kg bị bỏ lại trước cổng trường với lời nhắn 'nhờ các sơ chăm sóc bé giùm'.

Ngày 6-5, lãnh đạo phường 9, quận Phú Nhuận, TP.HCM cho biết, đang tìm kiếm thân nhân của một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng trường mẫu giáo Hoạ Mi 9A.

Theo thông tin từ Báo Pháp luật, bộ phận tư pháp đang thực hiện các quy trình và thủ tục có liên quan đối với trường hợp của bé.

Xót xa bé sơ sinh bị bỏ lại trước cổng trường mẫu giáo vào giữa đêm - Ảnh 1
Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng trường mẫu giáo, trên người không có bất kỳ thông tin gì về thân nhân. 

Vào tối ngày 22-4 người dân nhìn thấy một bọc màu xám được đặt trước cổng trường Hoạ Mi 9A (đường Chiến Thắng, phường 9) có biểu hiện khả nghi nên đến kiểm tra. Lại gần, họ tá hoả khi phát hiện bên trong là một bé gái sơ sinh. Sau đó, người dân đã trình báo UBND phường 9.

Thời điểm được phát hiện, trên người bé có quấn một khăn to màu trắng, đặt trong túi vải màu xám kèm tờ giấy ghi “nhờ các sơ chăm sóc bé giùm”. Ngoài ra không có bất kỳ giấy tờ, vật dụng nào khác, không có thông tin về nhân thân.

Cũng theo thông tin từ Tuổi trẻ Online cho biết thêm, thấy bé gái sơ sinh các sơ tại trường đã báo tin cho phường cũng như mau chóng đưa bé đến Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM).

Ghi nhận ban đầu, bé sinh non khoảng 30 tuần tuổi, cân nặng 2kg. Trên cơ thể bé không có vết bớt hay đặc điểm nhận dạng nào khác. Hiện tại sức khỏe của bé đã ổn định, đang được chăm sóc tại bệnh viện.

Hiện UBND phường 9 (quận Phú Nhuận) đang tìm thân nhân của trẻ sơ sinh trên. Cá nhân, tổ chức có thông tin về bé hoặc biết người nhà của bé ở đâu liên hệ về UBND phường 9 (số 92 Trần Khắc Chân, phường 9, quận Phú Nhuận, hoặc điện thoại: 028.3844.1120).

Trong 30 ngày tới, nếu không có thân nhân đến nhận trẻ, UBND phường 9 sẽ tiến hành đăng ký khai sinh cho trẻ và thực hiện các thủ tục pháp luật có liên quan để đưa trẻ vào cơ sở nuôi dưỡng.

 

Đi bán hàng ở chợ, người phụ nữ phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ trong túi giấy giữa đường

Đi bán hàng ở chợ, người phụ nữ phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ trong túi giấy giữa đường

Ngày 4/5, người dân vừa phát hiện một bé gái sơ sinh khoảng 5-7 ngày tuổi nặng 4 kg bỏ trong túi giấy đặt giữa đường.

Xem thêm
Từ khóa:   bé sơ sinh hành hạ trẻ mồ côi tìm thân nhân

TIN MỚI NHẤT

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tâm linh - Tử vi 11 phút trước
Tôi tá hỏa khi nghe tiếng chồng thở gấp, lần theo định vị đến nghĩa địa rồi phát hiện sự thật

Tôi tá hỏa khi nghe tiếng chồng thở gấp, lần theo định vị đến nghĩa địa rồi phát hiện sự thật

Tâm sự 11 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Dinh dưỡng 41 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đời sống 53 phút trước
Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Đời sống 1 giờ 9 phút trước
Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đời sống 1 giờ 20 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Đời sống 2 giờ 8 phút trước
Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km