Chính quyền địa phương đang thông báo tìm cha, mẹ đẻ người thân thích của cháu bé bị bỏ rơi trước cổng nhà dân.

Dẫn theo thông tin từ Báo Tin tức, UBND xã Thụy An cho biết, khoảng 11h30p ngày 12/1/2024 tại cổng nhà bà Đ.T.P (thôn Duyên Lãm, xã Thụy An) phát hiện 1 trẻ bị bỏ rơi. Bước đầu xác định, trẻ bị bỏ rơi là cháu bé gái, khoảng 20 ngày tuổi, nặng khoảng 2,8kg, bé được bọc trong tã bông màu đỏ, đặt trong giỏ sơ sinh mẫu hồng, được che ô, bên trong giỏ có vài bộ tã lót của bé và 1 bình sữa còn nóng, ngoài ra không có giấy tờ tuỳ thân hay đồ dạc gì khác, tình trạng sức khoẻ toàn trạng bình thường.

Bé gái bị bỏ rơi đang được người dân nhận chăm sóc trong lúc tìm cha, mẹ đẻ, người thân - Ảnh: Báo Tin Tức

Ngay sau khi phát hiện, bà P đã báo cho chính quyền địa phương được biết. Sau đó, UBND xã Thụy An đã chỉ đạo công chức Tư pháp - Hộ tịch và Công an xã Thuy An lập biên bản phát hiện trẻ bị bỏ rơi tại nhà bà P, đồng thời UBND xã cũng lập biên bản giao trẻ cho người tạm thời nuôi dưỡng trẻ là chị N.T.T.H tại thôn Duyên Lãm, xã Thuy An, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.

Theo thông tin từ Sức khỏe và Đời sống, sau đó, UBND xã Thụy An tiến hành niêm yết thông báo thông tin trẻ bị bỏ rơi tại trụ sở UBND xã trong 7 ngày liên tục, từ ngày 13/1/2024 đến hết ngày 20/1/2024, để tìm cha mẹ, người thân của bé.

Hết thời hạn niêm yết nói trên, UBND xã Thụy An sẽ tiếp tục tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật.

