Theo thông tin từ báo Dân trí, trưa 3/4, mạng xã hội lan truyền video livestream (phát trực tiếp) cảnh lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam đến nhà một phụ nữ ở thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, làm việc và sau đó đưa người phụ nữ này lên ô tô đi.

Khi bà này có ý định ra tay sát hại người con thứ 3 (được cho là đang học lớp 8) thì cháu này biết được ý đồ nên thoát chết, sau đó trình báo công an.

Trưa 3/4, Công an thị trấn Hà Lam cùng Công an tỉnh Quảng Nam đã đến nhà làm việc với bà N.. Sau đó, công an đưa bà N. ra ô tô về trụ sở làm việc. Sự việc được rất nhiều trang mạng xã hội livestream, chia sẻ. Cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ với bà N. dù sự việc chưa rõ thực hư.

Chiều 3/4, ông Lê Văn Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết lực lượng công an tỉnh đang điều tra, khi nào có kết quả sẽ thông tin đến các cơ quan báo chí.

Lực lượng công an đưa bà N. (áo đỏ) về cơ quan làm việc - Ảnh: Báo Dân trí

Trước đó, theo thông tin từ báo Người Lao Động, một vụ án tương tự xảy ra vào sáng 16/3, qua công tác nắm tình hình, Công an xã Đông Khê phát hiện ông L.A.T. (SN 1980; ngụ thôn Viên Khê 2, xã Đông Khê, TP Thanh Hóa) chết chưa rõ nguyên nhân tại nhà riêng. Trên vùng, đầu, mặt nạn nhân có nhiều vết thương bất thường.

Nhận thấy đây là vụ việc có dấu hiệu tội phạm nên Công an xã Đông Khê đã báo cáo vụ việc với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để điều tra, xác minh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau khoảng 24 giờ tập trung điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác định Nguyễn Thị Gái, vợ của nạn nhân, và L.N.H.T., con gái của nạn nhân, là nghi phạm gây ra cái chết của ông L.A.T..

Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, mở rộng.