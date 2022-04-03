Đối với những người độc thân vào năm 2021, đặc điểm nổi bật nhất ở người bạn đời tiềm năng không phải là sự hấp dẫn về thể chất, mà thay vào đó là liều thuốc lành mạnh của trí tuệ cảm xúc. Theo một nghiên cứu mới của Match công bố, sự trưởng thành về mặt cảm xúc đứng đầu danh sách những gì người độc thân đang tìm kiếm, đánh bại tất cả những phẩm chất khác. Đó là một trong nhiều sự thay đổi gần đây trong xu hướng hẹn hò cho thấy những người độc thân đang cân nhắc lại các ưu tiên của họ khi nói đến các mối quan hệ lãng mạn sau đại dịch COVID-19.

“Tôi nghĩ đây là thời điểm lịch sử mà con người thể hiện cảm xúc với nhau ” Fisher nói trên một tờ tạp chí của TIME, phản ánh về tác động của việc tâm sinh lý bị dồn nén trong đại dịch. Cô nói: “Tôi không ngạc nhiên khi những xu hướng đó bùng nổ trở lại một cách cuồng nhiệt hơn. "Xu hướng trai hư và gái hư đã hết thời - mỗi người đều sẽ có một vài mối tình một đêm."

Theo Helen Fisher, Cố vấn trưởng Khoa học của Match, tác động của đại dịch đối với những thay đổi văn hóa này không thể kể hết được, ông nói rằng các xu hướng nổi lên do COVID-19 có khả năng ảnh hưởng đến cách chúng ta hẹn hò và hình thành quan hệ tình yêu mãi mãi.

Nhu cầu về mối quan hệ an toàn và ổn định sau đại dịch là minh chứng rõ ràngqua những thống kê từ nghiên cứu. Trong năm nay những người độc thân chỉ ra rằng mong muốn của họ về một người bạn đời là ổn định về tài chính (với thu nhập ít nhất bằng mức thu nhập của người trả lời khảo sát) cao hơn gần 20% so với hai năm qua. Tương tự, mong muốn của họ về một người bạn đời có trình độ học vấn tương tự và sự nghiệp thành công đã tăng lần lượt 10% và 5% kể từ năm 2019.

Fisher cũng lưu ý rằng những người độc thân đang muốn tìm kiếm nhiều ý nghĩa hơn không chỉ trong mối tình lãng mạn mà còn cả cuộc sống độc lập của họ, thường xuyên tự làm việc và ưu tiên sức khỏe thể chất và tinh thần của họ; 73% người độc thân cho biết họ đã tốt hơn trong việc ưu tiên những việc quan trọng trong cuộc sống của mình trong năm qua. Lisa Clampitt, chủ tịch kiêm người sáng lập Lisa Clampitt Matchmaking ở thành phố New York, cho rằng sự thay đổi này là do thời điểm đại dịch khiến mọi người sống chậm lại và cân nhắc những gì họ thực sự muốn.

Clampitt nhận thấy mối liên hệ giữa xu hướng này đối với việc tự phản ánh bản thân và mối quan tâm ngày càng tăng trong việc tìm kiếm một người bạn đời trưởng thành về mặt cảm xúc theo báo cáo của nghiên cứu Match. Cô nói rằng “Đại dịch Covid giúp họ phát triển cá nhân hơn, tự phản ánh, suy nghĩ về những gì họ muốn trong cuộc sống,” “Mọi người đã có rất nhiều thời gian để suy ngẫm và họ muốn ở bên ai đó cũng đang phản ánh những điều tương tự.”

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Nhiều người đàn ông muốn cam kết, những người độc thân thì không muốn kết hôn

Nghiên cứu cũng chỉ ra sự thay đổi trong kỳ vọng về giới tính khi nói đến hẹn hò; các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng bất chấp những định kiến dai dẳng về việc phụ nữ quan tâm đến sự cam kết hơn nam giới, 70% đàn ông độc thân cho biết muốn tìm một mối quan hệ trong năm tới, so với 60% phụ nữ độc thân. Và khi nói đến hôn nhân, trong khi tầm quan trọng của việc trao nhẫn kết hôn tăng gần 20% trong năm nay so với hai năm trước đối với tất cả những người độc thân, thì nam giới quan tâm đến việc kết hôn lại tăng lên đáng kể. Hai mươi hai phần trăm nam giới cho biết rằng họ muốn kết hôn, trong khi chỉ có 14% phụ nữ chọn kết quả này.

Maria Avgitidis, Giám đốc điều hành của Agape Match ở New York, coi xu hướng này không phải là dấu hiệu của một loại phát triển nào đó đối với nam giới và nhiều khả năng là một dấu hiệu khác cho thấy đại dịch đã thay đổi sự ưu tiên của mọi người như thế nào.

Avgitidis nói: “Mọi phụ nữ đều sẵn sàng sánh đôi cùng chàng trai phù hợpvới mình. “Sự khác biệt duy nhất ở đây, đó là tình huống 2021-2022, là ngày càng có nhiều phụ nữ sẵn sàng rời xa những người bạn đời không xứng đáng với thời gian của họ bỏ ra . Nếu anh ấy có dấu hiệu thao túng tâm lý của tôi, hoặc nếu anh ấy tránh né, anh ấy không trưởng thành về mặt cảm xúc, thì tôi sẽ bỏ đi. "