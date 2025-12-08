Xe tải tông xe đầu kéo trên cao tốc Bùng - Vạn Ninh khiến 2 người tử vong, 3 người bị thương

Đời sống 08/12/2025 10:17

Xe đầu kéo đang chạy trên cao tốc Bùng - Vạn Ninh, khi đến đoạn xã Hoàn Lão, tỉnh Quảng Trị thì gặp sự cố. Sau đó một xe tải đi phía sau đâm vào xe đầu kéo khiến 2 người tử vong, 3 người bị thương.

Theo thông tin báo Lao Động, sáng 8/12, UBND xã Hoàn Lão (tỉnh Quảng Trị) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h30 cùng ngày, một xe đầu kéo đang lưu thông trên cao tốc Bùng - Vạn Ninh, khi đến đoạn thôn Cà (xã Hoàn Lão) thì gặp sự cố. Sau đó, một xe tải đi phía sau đâm vào xe đầu kéo.

Vụ va chạm khiến 2 người tử vong tại chỗ và 3 người bị thương. Các nạn nhân bị thương đã được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Xe tải tông xe đầu kéo trên cao tốc Bùng - Vạn Ninh khiến 2 người tử vong, 3 người bị thương - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Lao Động. 

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân và hỗ trợ xử lý vụ việc.

Trước đó, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh cũng xảy ra vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Bắc-Nam. Cụ thể theo thông tin báo Người Lao Động, vào khoảng 5 giờ 30 phút ngày 5-12, tại Km530+200 trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng (thuộc địa phận xã Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh), đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn ở chiều Bắc - Nam giữa 3 phương tiện gồm 2 xe tải mang 29H - 40.xxx và 89H - 01.xxx, 1 ô tô chưa rõ biển số.

Vụ va chạm liên hoàn không gây thiệt hại về người, 3 phương tiện bị hư hỏng. Ngoài ra, 8 tấm hộ lan trên tuyến cao tốc bị ảnh hưởng. Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 - Cục CSGT, phối hợp với đơn vị quản lý tuyến cao tốc tới hiện trường giải quyết vụ tai nạn, phân luồng giao thông.

Gặp tai nạn trên đường đến trường, 3 học sinh thương vong

Gặp tai nạn trên đường đến trường, 3 học sinh thương vong

Một học sinh của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Lệ Thủy tử vong sau va chạm giao thông trước cổng Trung tâm.

