Sáng ngày 18/1, xe tải chạy trên cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo bốc cháy dữ dội khi qua địa phận xã Phước Hà (Ninh Thuận cũ), gây kẹt xe hơn một km.

Theo báo Dân Trí, ngày 18/1, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) cho biết trên tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo (Khánh Hòa) vừa xảy ra vụ cháy xe tải.

Theo thông tin ban đầu, xe tải chở hàng (chưa xác định biển số và người điều khiển) đang lưu thông trên cao tốc theo hướng Bắc - Nam, khi đến km117, đoạn qua xã Phước Hà, phương tiện bất ngờ bốc cháy ở phần đầu.

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Báo Dân Trí.

Phát hiện sự việc, tài xế đã điều khiển xe vào làn dừng khẩn cấp và kịp thời thoát ra ngoài an toàn.

Nhận được tin báo, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đã điều 2 phương tiện cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa. Tuy nhiên, do đám cháy lan nhanh, phần đầu xe tải bị hư hỏng nghiêm trọng.

Theo thông tin VNExpress, vụ cháy không gây thương vong, song khiến giao thông trên tuyến ùn ứ khoảng một km. Nguyên nhân đang được cơ quan chức năng điều tra.

Vụ tai nạn khiến giao thông bị ùn tắc. Ảnh: VNExpress.

Cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo dài hơn 78 km, thuộc tuyến Bắc – Nam qua địa phận Khánh Hòa, khai thác từ tháng 4/2024. Tuyến có 4 làn xe, rộng 17 m, tốc độ tối đa 90 km/h, tổng vốn đầu tư hơn 8.900 tỷ đồng. Từ năm 2025 đến nay, cao tốc này ghi nhận nhiều sự cố giao thông, trong đó có các vụ cháy xe tải, xe khách, chủ yếu do phương tiện gặp trục trặc kỹ thuật khi chạy tốc độ cao.

