Xe tải chở hàng bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên

Đời sống 30/05/2026 11:39

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ TP Huế cùng các đơn vị tới hiện trường triển khai dập lửa, đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến.

Theo thông tin VTC News, thông tin ban đầu, khoảng 5h ngày 30/5, anh Nguyễn Văn Lâm (31 tuổi, thường trú tỉnh Thanh Hóa) lái xe tải chở hàng chạy trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên (hướng Huế - Đà Nẵng).

Đến địa phận thuộc xã Khe Tre, TP Huế, tài xế phát hiện hàng hóa phía sau xe bốc cháy dữ dội nên khẩn cấp dừng xe, đồng thời báo cho lực lượng chức năng.

Xe tải chở hàng bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: VTC News. 

Theo VNExpress, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ TP Huế cùng các đơn vị đã tới triển khai dập lửa, đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến.

Đến khoảng 7h, đám cháy vẫn chưa được dập tắt. Khói đen bốc cao, nhiều phương tiện qua khu vực phải giảm tốc độ.

Hiện vụ cháy chưa ghi nhận thiệt hại về người song hàng hóa trên xe hư hỏng nặng. Số hàng này của Công ty cổ phần công nghiệp - Havison đang trên đường vận chuyển, bàn giao cho một đơn vị ở miền Trung.

Lực lượng chức năng đang thống kê thiệt hại và xử lý hiện trường để sớm khôi phục giao thông bình thường trên tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên; đồng thời điều tra nguyên nhân cháy.

Cách đây vài ngày, hai ô tô loại 45 chỗ bốc cháy dữ dội khi đang đỗ cạnh cây xăng dầu Vũ Hạ thuộc xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên.

Lãnh đạo UBND xã Phụ Dực xác nhận vụ cháy 2 ô tô chở công nhân xảy ra vào trưa 27/5. Vụ việc không gây thiệt hại về người do thời điểm xảy ra hỏa hoạn trên xe không có người. Ngọn lửa cũng không cháy lan sang khu vực trụ bơm xăng dầu vì hai ô tô đỗ cách khá xa.

Theo người dân chứng kiến, ngọn lửa ban đầu bùng phát từ chiếc ô tô đỗ phía trong, gần cây xăng, sau đó nhanh chóng lan sang xe đỗ bên cạnh. Do bên trong xe chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên lửa bốc lên dữ dội. Khi lực lượng chức năng có mặt, cả hai phương tiện gần như bị thiêu rụi hoàn toàn.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo xã Phụ Dực cùng với lực lượng cứu hỏa có mặt tại hiện trường triển khai dập lửa. Đến 12h30 cùng ngày, ngọn lửa được khống chế, không để cháy lan ra khu vực xung quanh.

Xe khách bị tông lao xuống đèo An Khê sâu 40 m, 1 người tử vong, 10 người bị thương

Xe khách bị tông lao xuống đèo An Khê sâu 40 m, 1 người tử vong, 10 người bị thương

Vụ va chạm mạnh khiến xe khách lao xuống vực sâu 40 m, hư hỏng và biến dạng. Hậu quả khiến 1 người tử vong, 10 người bị thương, trong đó có 2 người chấn thương nặng được chuyển tới Bệnh viện Đa khoa trung tâm Gia Lai.

Xem thêm
Từ khóa:   xe tải bốc cháy cao tốc La Sơn - Hòa Liên tin mới

TIN MỚI NHẤT

Vừa bước qua tháng 6, 3 con giáp được sao may mắn chiếu rọi, hỷ sự rợp trời, tiền bạc như núi, nằm mát ăn bát vàng

Vừa bước qua tháng 6, 3 con giáp được sao may mắn chiếu rọi, hỷ sự rợp trời, tiền bạc như núi, nằm mát ăn bát vàng

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Trong 5 ngày liên tiếp (30/5 - 3/6), 3 con giáp gặp thời khắc vàng, công danh chạm đỉnh, tiền xài phủ phê, đổi đời giàu sụ

Trong 5 ngày liên tiếp (30/5 - 3/6), 3 con giáp gặp thời khắc vàng, công danh chạm đỉnh, tiền xài phủ phê, đổi đời giàu sụ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Phạt 80 triệu đồng, đình chỉ 3 tháng tiệm bánh mì khiến 64 người ngộ độc ở Nghệ An

Phạt 80 triệu đồng, đình chỉ 3 tháng tiệm bánh mì khiến 64 người ngộ độc ở Nghệ An

Đời sống 1 giờ 57 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần (thứ 7 và Chủ Nhật), 3 con giáp vận khí như 'gấm thêm hoa', tiền chảy vào túi nhiều không xuể, công việc thuận lợi

Tử vi 2 ngày cuối tuần (thứ 7 và Chủ Nhật), 3 con giáp vận khí như 'gấm thêm hoa', tiền chảy vào túi nhiều không xuể, công việc thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Thần Tài ghé thăm 3 con giáp này vào đúng 17h chiều nay (30/5/2026), làm ăn lãi đậm, tài lộc bừng sáng, giàu sang chói lọi

Thần Tài ghé thăm 3 con giáp này vào đúng 17h chiều nay (30/5/2026), làm ăn lãi đậm, tài lộc bừng sáng, giàu sang chói lọi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (31/5-1/6), 3 con giáp tiền bạc kéo về trĩu túi, lộc lá rơi hết vào nhà, giàu sang bất thình lình

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (31/5-1/6), 3 con giáp tiền bạc kéo về trĩu túi, lộc lá rơi hết vào nhà, giàu sang bất thình lình

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Xe tải chở hàng bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên

Xe tải chở hàng bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên

Đời sống 3 giờ 53 phút trước
Thói quen uống nước đá lạnh giải nhiệt hằng ngày đang âm thầm tàn phá cơ thể bạn ra sao?

Thói quen uống nước đá lạnh giải nhiệt hằng ngày đang âm thầm tàn phá cơ thể bạn ra sao?

Sống khỏe 4 giờ 3 phút trước
Từ ngày 1/6 đến 6/6/2026, 3 con giáp được Thần tài cầm tay chỉ việc, ngồi không thu tiền tỷ, bạn bè đỏ mắt hờn ghen, mọi điều thuận lợi

Từ ngày 1/6 đến 6/6/2026, 3 con giáp được Thần tài cầm tay chỉ việc, ngồi không thu tiền tỷ, bạn bè đỏ mắt hờn ghen, mọi điều thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 33 phút trước
Nóng: Khởi tố, bắt tạm giam chủ nhà thuốc đông y Bảo Thanh Đường ở TP.HCM

Nóng: Khởi tố, bắt tạm giam chủ nhà thuốc đông y Bảo Thanh Đường ở TP.HCM

Đời sống 4 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Nóng: Khởi tố, bắt tạm giam chủ nhà thuốc đông y Bảo Thanh Đường ở TP.HCM

Nóng: Khởi tố, bắt tạm giam chủ nhà thuốc đông y Bảo Thanh Đường ở TP.HCM

Giá vàng hôm nay, ngày 30/5/2026: Bật tăng mạnh, đắt hơn thế giới gần 15 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 30/5/2026: Bật tăng mạnh, đắt hơn thế giới gần 15 triệu đồng

Đi chợ nhớ mua 4 siêu thực phẩm giàu protein hơn cả trứng: Vừa bổ người lại không lo tăng cân

Đi chợ nhớ mua 4 siêu thực phẩm giàu protein hơn cả trứng: Vừa bổ người lại không lo tăng cân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Phạt 80 triệu đồng, đình chỉ 3 tháng tiệm bánh mì khiến 64 người ngộ độc ở Nghệ An

Phạt 80 triệu đồng, đình chỉ 3 tháng tiệm bánh mì khiến 64 người ngộ độc ở Nghệ An

Nóng: Khởi tố, bắt tạm giam chủ nhà thuốc đông y Bảo Thanh Đường ở TP.HCM

Nóng: Khởi tố, bắt tạm giam chủ nhà thuốc đông y Bảo Thanh Đường ở TP.HCM

Giá vàng hôm nay, ngày 30/5/2026: Bật tăng mạnh, đắt hơn thế giới gần 15 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 30/5/2026: Bật tăng mạnh, đắt hơn thế giới gần 15 triệu đồng

Ba nam sinh nghi bị điện giật ở bể bơi trường học ở Quảng Ninh

Ba nam sinh nghi bị điện giật ở bể bơi trường học ở Quảng Ninh

Giá vàng hôm nay, ngày 29/5/2026: Bật tăng đến 2,5 triệu đồng, giá bán ra 160 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 29/5/2026: Bật tăng đến 2,5 triệu đồng, giá bán ra 160 triệu đồng/lượng

Nóng: Giá xăng dầu giảm mạnh hơn 1.300 đồng/lít

Nóng: Giá xăng dầu giảm mạnh hơn 1.300 đồng/lít