Xe tải chở 9 người bị lật úp vào vách núi, 1 người chết, nhiều người mắc kẹt

Đời sống 03/04/2023 11:01

Khoảng 9 giờ 30 phút sáng nay (3/4), xe tải chở dưa hấu đi tiêu thụ trên xe có 9 người, bất ngờ lật vào vách núi, ít nhất 1 người chết, 8 người khác bị thương, trong đó còn 3 người mắc kẹt trong xe

Theo thông tin Người lao động, khoảng 9 giờ 30 phút sáng nay trên đường ĐT 643 từ xã An Mỹ (huyện Tuy An) lên cao nguyên Vân Hòa (huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên) thuộc thôn Phú Long, xã An Mỹ, huyện Tuy An bất ngờ bị lật úp.

Xe tải chở 9 người bị lật úp vào vách núi, 1 người chết, nhiều người mắc kẹt - Ảnh 1

Lực lượng cứu hộ đang tìm cách đưa 3 người mắc kẹt trong xe ra ngoài. Ảnh: Người lao động

Vào thời điểm trên, chiếc xe tải chở dưa hấu lưu thông theo hướng Tây - Đông để đưa đi tiêu thụ. Trên xe còn chở thêm 9 người.

Xe tải chở 9 người bị lật úp vào vách núi, 1 người chết, nhiều người mắc kẹt - Ảnh 2

Chiếc xe chở dưa và người lật vào vách núi. Ảnh: Người lao động

Khi xuống dốc, bất ngờ chiếc xe bị lật úp vào vách núi. "Vụ tai nạn xảy ra tại km3+600, sau khi tai nạn xảy ra, 6 người đã được đưa ra ngoài, đưa vào Bệnh viện đa khoa Phú Yên cấp cứu. Trong đó 1 người đã tử vong. Hiện vẫn còn 3 người đang mắc kẹt trong xe. Lực lượng chức năng đã tìm cách cứu nạn 3 người mắc kẹt này" - ông Biện Ngọc Dương, Chủ tịch UBND xã An Mỹ, huyện Tuy An, cho biết.

Xe tải chở 9 người bị lật úp vào vách núi, 1 người chết, nhiều người mắc kẹt - Ảnh 3
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Người lao động

Hiện tại, lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ vụ tai nạn.

Trước đó, trên địa bàn này Người lao động đưa tin, tối 18/9/2022,  trên địa bàn huyện Tuy An (Phú Yên) xảy ra một vụ lật xe ô tô đầu kéo. Hậu quả, một người tử vong tại chỗ, một người bị thương. Nguyên nhân do tài xế xe ô tô đầu kéo không chú ý quan sát nên mới xảy ra vụ tai nạn.

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