Xe tải cháy ngùn ngụt trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai vào sáng sớm, ngọn lửa đỏ rực một góc trời

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 3h ngày 27/7, tại Km 82+600 cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.

Theo thông tin từ báo Giao Thông: Trao đổi với PV Báo Giao thông, Chỉ huy Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 1 (Cục Cảnh sát giao thông) cho biết, khoảng 3h ngày 27/7, tại Km 82+600 cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ đã xảy ra vụ cháy ô tô tải biển số 29C - 50813 (chưa rõ danh tính tài xế điều khiển).

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy, chữa cháy Công an tỉnh Phú Thọ, Công an huyện Cẩm Khê, đơn vị quản lý đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 1 (Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) đã huy động lực lượng đến hiện trường dập tắt đám cháy, phân luồng điều tiết giao thông.

Hiện trường vụ cháy (Ảnh: Báo Giao Thông)

Do đám cháy lớn khiến ô tô tải bị thiêu rụi hoàn toàn, rất may không có thương vong. Vụ việc khiến tuyến cao tốc hướng Lào Cai đi Hà Nội tắc nghẽn cục bộ.

Trước đó, theo thông tin từ báo Lao Động trên tuyến đường này cũng từng xảy ra một vụ tương tự: Chỉ huy Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 1 (Cục Cảnh sát giao thông) cho biết, khoảng 19h ngày 2.5, tại Km 243+300 cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã xảy ra vụ cháy xe ôtô đầu kéo biển số 78H- 000.xx kéo theo rơ mooc 78R 005.xx do tài xế Nguyễn Thái Li. (SN 1979, trú tại huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên) điều khiển.

Đám cháy lớn khiến xe ôtô đầu kéo bị thiêu rụi phần đầu, rất may không có thương vong.

