Hàng hóa trên xe tải bất ngờ bốc cháy khi đang chạy trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, người đi đường kịp thời hỗ trợ dập lửa.

Theo thông tin báo VTC News, sáng sớm 18/11, lãnh đạo phường Bình Thuận (Lâm Đồng) xác nhận tối 17/11, một chiếc xe tải chở hàng hóa bị bốc cháy khi đang di chuyển trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 19h30 ngày 17/11. Vào thời điểm trên, xe tải biển số 36E-005.xx chở hàng di chuyển theo hướng Bắc - Nam trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Khi đến đoạn Km225+500 qua địa phận phường Bình Thuận thì bốc cháy dữ dội ở phía thùng xe.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Báo VTC News. Sau khi phát hiện sự việc, tài xế xe tải cho dừng xe, bật đèn cảnh báo và gọi đến đường dây nóng của tuyến cao tốc. Ngọn lửa bao trùm nhiều hàng hóa trên xe. Để hạn chế bớt đám cháy, một phần hàng hóa bị cháy được tài xế cào xuống lề đường. Nhiều người đi đường cùng hỗ trợ dập lửa kịp thời, không để đám cháy lan ra khung xe và những hàng hóa khác.

Theo thông tin báo Dân trí, sự cố khiến các phương tiện lưu thông cùng chiều bị ùn ứ cục bộ trong thời gian chờ xử lý. Nhận tin báo, đơn vị quản lý tuyến cao tốc đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân luồng, điều tiết giao thông và phối hợp khắc phục sự cố. Do xe gặp sự cố, nhiều phương tiện di chuyển cùng chiều phải dừng lại, chờ xử lý hiện trường. Ảnh: Báo Dân trí. Theo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông), sau khoảng 20 phút, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn và chiếc xe tải đã có thể tiếp tục hành trình. Số hàng hóa cào xuống lề đường cũng được phương tiện khác hỗ trợ vận chuyển ra khỏi cao tốc, giao thông qua khu vực nhanh chóng thông suốt trở lại. Trước đó, cũng trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, chiều 10/2, một chiếc xe tải đang di chuyển trên đường cao tốc này thì bốc cháy, khiến giao thông qua khu vực này ùn ứ. Vào thời điểm trên, xe tải mang biển số 72H-029.xx di chuyển theo hướng Bắc - Nam thì bốc cháy. Phát hiện sự cố, tài xế cho xe tấp vào dải dừng khẩn cấp để đảm bảo an toàn. Nhiều bao hàng hóa trên thùng xe được kéo xuống mặt đường nhằm hạn chế thiệt hại về tài sản. Tuy nhiên, ngọn lửa sau đó bùng phát mạnh và bao trùm toàn bộ thùng xe. Một số phương tiện đã dừng lại hỗ trợ tài xế chữa cháy ban đầu, song do lửa lan nhanh nên việc khống chế gặp nhiều khó khăn. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn cùng các xe chữa cháy đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường để dập lửa.

Xe tải chở hàng bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ TP Huế cùng các đơn vị tới hiện trường triển khai dập lửa, đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến.

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