Xe tải biến dạng, tài xế kẹt ở cabin sau va chạm trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Đời sống 13/12/2025 12:52

Vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe tải lưu thông cùng chiều đã xảy ra trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết đoạn qua địa bàn xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng. 

 

Theo thông tin báo Dân Trí, vụ tai nạn xảy ra vào sáng 13/12 trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đoạn thuộc xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng.

Theo thông tin ban đầu, tài xế (chưa rõ lai lịch) điều khiển xe tải mang biển số 50E-396.31 lưu thông theo hướng Bắc - Nam. Phương tiện di chuyển đến khu vực trên, bất ngờ tông vào đuôi ô tô tải chạy cùng chiều phía trước.

Xe tải biến dạng, tài xế kẹt ở cabin sau va chạm trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Vụ va chạm làm buồng lái xe 50E-396.31 biến dạng, tài xế bị thương, kẹt trong cabin. Những người có mặt tại hiện trường phá cửa giải cứu tài xế, đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.

Theo thông tin báo Người Lao Động, lực lượng CSGT Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6 - Cục CSGT) cùng đơn vị quản lý tuyến cao tốc đã có mặt xử lý hiện trường, điều tiết giao thông.

Lực lượng chức năng đã tạm đóng đoạn cao tốc từ nút giao Vĩnh Hảo đến nút giao Chợ Lầu. Các phương tiện được hướng dẫn rẽ ra Quốc lộ 1 để tiếp tục lưu thông. 

Vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

