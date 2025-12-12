Xe tải đang lưu thông trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây bất ngờ bốc cháy dữ dội

Đời sống 12/12/2025 11:15

Xe tải biển số 86C-048.xx lưu thông hướng Bắc - Nam, khi đến km23, ngọn lửa bất ngờ bốc lên dữ dội từ phần thùng xe. Tài xế nhanh chóng dừng xe vào làn khẩn cấp và tìm cách xử lý.

Theo thông tin báo Người Lao Động, rạng sáng 12-12, một xe tải bốc cháy dữ dội trên tuyến cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây, đoạn km23 thuộc xã Tân Lập (Lâm Đồng).

Thời điểm trên, xe tải biển số 86C-048.91 đang lưu thông hướng Bắc – Nam thì lửa bất ngờ bùng lên từ thùng xe. Tài xế lập tức dừng phương tiện, cùng một số tài xế khác tìm cách dập lửa nhưng bất thành do ngọn lửa lan nhanh.

Xe tải đang lưu thông trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây bất ngờ bốc cháy dữ dội - Ảnh 1
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Theo thông tin báo Lao Động, nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 5 đã điều động xe chuyên dụng cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Do thùng xe chứa nhiều vật liệu dễ cháy, lửa bùng phát mạnh.

Lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai các biện pháp chữa cháy, khoanh vùng không để lửa lan rộng. Sau nhiều nỗ lực, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Xe tải đang lưu thông trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây bất ngờ bốc cháy dữ dội - Ảnh 2
Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 5 điều xe chuyên dụng và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Ảnh: Báo Lao Động. 

Lực lượng Cảnh sát Giao thông Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông) cùng đơn vị quản lý tuyến khẩn trương có mặt phân luồng từ xa, điều tiết giao thông qua khu vực xảy ra vụ việc.

Nghệ An: Đang đi đám cưới thì cháy xe dữ dội, gây hư hại nghiêm trọng phần đầu xe

Nghệ An: Đang đi đám cưới thì cháy xe dữ dội, gây hư hại nghiêm trọng phần đầu xe

Ngọn lửa lan nhanh, bao trùm toàn bộ phần đầu xe, thiêu rụi khoang máy và kính lái. Sau khoảng 15 phút nỗ lực, đám cháy mới được khống chế hoàn toàn.

Xem thêm
Từ khóa:   cháy xe trên đường cao tốc tin mới tin đời sống

TIN MỚI NHẤT

Sau 00h00 ngày 13/12/2025, chúc mừng 3 con giáp Tài Lộc lên hương, thăng tiến vù vù, bất ngờ mua nhà tậu xe chỉ trong nháy mắt

Sau 00h00 ngày 13/12/2025, chúc mừng 3 con giáp Tài Lộc lên hương, thăng tiến vù vù, bất ngờ mua nhà tậu xe chỉ trong nháy mắt

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
Ngư dân kinh ngạc và sợ hãi khi bắt được con cá đuối khổng lồ dài 3,6 mét trên biển

Ngư dân kinh ngạc và sợ hãi khi bắt được con cá đuối khổng lồ dài 3,6 mét trên biển

Video 22 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (12/12-13/12), Thiên Tài dẫn đường, Tài Tinh chỉ lối, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (12/12-13/12), Thiên Tài dẫn đường, Tài Tinh chỉ lối, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Tía tô xanh và tía tô đỏ loại nào tốt hơn?

Tía tô xanh và tía tô đỏ loại nào tốt hơn?

Sống khỏe 48 phút trước
Lời khai bất ngờ người phụ nữ cướp đôi bông tai của bé gái ở TP.HCM

Lời khai bất ngờ người phụ nữ cướp đôi bông tai của bé gái ở TP.HCM

Đời sống 1 giờ 0 phút trước
Xe tải đang lưu thông trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây bất ngờ bốc cháy dữ dội

Xe tải đang lưu thông trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây bất ngờ bốc cháy dữ dội

Đời sống 1 giờ 2 phút trước
Trong 2 ngày cuối tuần (13 và 14 tháng 12), 3 con giáp được Thần May Mắn ‘bám riết không buông' sở hữu gia tài kếch xù, cơ ngơi vững chắc, giàu sang đỉnh điểm

Trong 2 ngày cuối tuần (13 và 14 tháng 12), 3 con giáp được Thần May Mắn ‘bám riết không buông' sở hữu gia tài kếch xù, cơ ngơi vững chắc, giàu sang đỉnh điểm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Thương tâm: Ho sặc khi ăn ở nhà trẻ, bé gái 3 tuổi tử vong

Thương tâm: Ho sặc khi ăn ở nhà trẻ, bé gái 3 tuổi tử vong

Sức khỏe 1 giờ 19 phút trước
Thông tin mới nhất về tình hình sức khỏe bé sơ sinh bị “vùi lấp” ở Gia Lai: Dừng thở máy, có thể tự bú sữa bình

Thông tin mới nhất về tình hình sức khỏe bé sơ sinh bị “vùi lấp” ở Gia Lai: Dừng thở máy, có thể tự bú sữa bình

Đời sống 1 giờ 47 phút trước
Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc sau ngày 13/12/2025, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc sau ngày 13/12/2025, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Danh tính nam tài xế vi phạm giao thông đẩy cảnh sát vào đầu xe tải

Danh tính nam tài xế vi phạm giao thông đẩy cảnh sát vào đầu xe tải

Danh tính người phụ nữ bị bạn trai doanh nhân trên mạng tống tiền 4 tỷ đồng

Danh tính người phụ nữ bị bạn trai doanh nhân trên mạng tống tiền 4 tỷ đồng

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 12/12/2025, 3 con giáp vận đỏ như son, mở túi hứng tiền, thần tài ban thưởng lớn, công danh bứt phá

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 12/12/2025, 3 con giáp vận đỏ như son, mở túi hứng tiền, thần tài ban thưởng lớn, công danh bứt phá

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lời khai bất ngờ người phụ nữ cướp đôi bông tai của bé gái ở TP.HCM

Lời khai bất ngờ người phụ nữ cướp đôi bông tai của bé gái ở TP.HCM

Thông tin mới nhất về tình hình sức khỏe bé sơ sinh bị “vùi lấp” ở Gia Lai: Dừng thở máy, có thể tự bú sữa bình

Thông tin mới nhất về tình hình sức khỏe bé sơ sinh bị “vùi lấp” ở Gia Lai: Dừng thở máy, có thể tự bú sữa bình

Giá vàng hôm nay, ngày 12/12/2025: Tăng mạnh, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn trở lại vùng đỉnh

Giá vàng hôm nay, ngày 12/12/2025: Tăng mạnh, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn trở lại vùng đỉnh

Phẫn nộ nữ sinh lớp 10 nhập viện sau khi bị đánh hội đồng giữa lớp học

Phẫn nộ nữ sinh lớp 10 nhập viện sau khi bị đánh hội đồng giữa lớp học

Danh tính nam tài xế vi phạm giao thông đẩy cảnh sát vào đầu xe tải

Danh tính nam tài xế vi phạm giao thông đẩy cảnh sát vào đầu xe tải

Sự thật đằng sau vụ bà trình báo cháu gái bị 'bắt cóc' ở Cà Mau

Sự thật đằng sau vụ bà trình báo cháu gái bị 'bắt cóc' ở Cà Mau