Xe tải đang lưu thông trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây bất ngờ bốc cháy dữ dội

Xe tải biển số 86C-048.xx lưu thông hướng Bắc - Nam, khi đến km23, ngọn lửa bất ngờ bốc lên dữ dội từ phần thùng xe. Tài xế nhanh chóng dừng xe vào làn khẩn cấp và tìm cách xử lý.
Theo thông tin báo Người Lao Động, rạng sáng 12-12, một xe tải bốc cháy dữ dội trên tuyến cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây, đoạn km23 thuộc xã Tân Lập (Lâm Đồng).
Thời điểm trên, xe tải biển số 86C-048.91 đang lưu thông hướng Bắc – Nam thì lửa bất ngờ bùng lên từ thùng xe. Tài xế lập tức dừng phương tiện, cùng một số tài xế khác tìm cách dập lửa nhưng bất thành do ngọn lửa lan nhanh.
Theo thông tin báo Lao Động, nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 5 đã điều động xe chuyên dụng cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Do thùng xe chứa nhiều vật liệu dễ cháy, lửa bùng phát mạnh.
Lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai các biện pháp chữa cháy, khoanh vùng không để lửa lan rộng. Sau nhiều nỗ lực, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.
Lực lượng Cảnh sát Giao thông Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông) cùng đơn vị quản lý tuyến khẩn trương có mặt phân luồng từ xa, điều tiết giao thông qua khu vực xảy ra vụ việc.